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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 saat arayla 2 farklı 'Rus uçağı' açıklaması

Erdoğan, "Eğer uçağın bir Rus uçağı olduğunu bilseydiniz, cevabınız farklı olur muydu?" sorusuna cevap verdi

27 Kasım 2015 10:24

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen 15. Muhtarlar Buluşması'nda Rus uçağının düşürülmesine ilişkin olarak, "Aynı ihlal bugün yapılsa Türkiye yine aynı karşılığı verir dedi. Erdoğan, saat 15.00 civarında sarf ettiği bu açıklamadan yaklaşık 3 saat sonra France 24 kanalına bir mülakat verdi. Erdoğan, buradaki konuşmasında, muhabirin "Eğer uçağın bir Rus uçağı olduğunu bilseydiniz, cevabınız farklı olur muydu?" sorusuna "Rus uçağı olduğunu bilseydik, belki uyarımızı farklı şekilde yapardık" yanıtını verdi.

İşte Erdoğan'ın aynı gün içinde iki farklı açıklamasına ilişkin video:

 

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