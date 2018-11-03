CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN 3 KASIM MESAJI 

Haber: İSTANBUL,(DHA)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti\'nin iktidara geldiği 3 Kasım 2002 seçimlerinin yıl dönümü dolayısıyla mesaj

yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter\'da #MilleteHizmette16Yıl etiketiyle paylaştığı mesajında, \"Millete hizmet yolunda 16 yıl. Bizim yoldaşımız millettir. Milletimizle beraber yürüdüğümüz müddetçe bizi yolumuzdan ayırmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Cumhurbaşkanı/AK Parti Genel Başkanı\" ifadelerini kullandı.