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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a sürpriz ziyaret

   Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu

31 Ağustos 2017 19:30

 

 Özgür ALTUNCU - Güven USTA/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI  Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımının antremanına sürpriz bir ziyarette bulundu. Çapa\'daki İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedavi gören bir yakını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 15:30 sıralarında  Avrasya Tünelini kullanarak Anadolu yakasına geçti. Erdoğan, yarın ki Rusya maçı öncesi son antremanlarını yapan 12 dev adama moral ziyaretinde bulundu. Ataşehir\'deki Fenerbahçe Ülker Sports Arena\'da aynı zamanda danışmanı olan Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından karşılanan Erdoğan\'ın antremanı da izleyeceği öğrenildi.


 

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