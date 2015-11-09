Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: Türkiye, son 13 yılda çok önemli mesafe kat etmiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 77. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında "Türkiye, demokraside ve kalkınma mücadelesinde, özellikle son 13 yılda çok önemli mesafe kat etmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanlığı sitesinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'i, ebediyete irtihalinin 77. yıldönümünde saygıyla yad ediyorum. Tüm dünyanın takdirini kazanmış istisna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal, başkomutan olarak elde ettiği zaferler ve banisi olduğu Cumhuriyetimiz ile saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır.

Gazi Mustafa Kemal'in 'En büyük eserim' dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti'ni, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele ediyoruz.

Türkiye, demokraside ve kalkınma mücadelesinde, özellikle son 13 yılda çok önemli mesafe katetmiştir. Bununla birlikte, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anında olduğu gibi bugün de, milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırılarla karşı karşıyayız.

Ülke ve millet olarak, varlığımıza yönelik tehditlerin üstesinden gelmek için yürüttüğümüz mücadelede verdiğimiz kayıpların, özellikle de şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu saldırılar karşısında, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet" ilkesi etrafında sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz yoktur.

Gazi Mustafa Kemal, bu milletin en zor zamanında liderlik ettiği istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştı.

"Minnetle yad ediyorum"

Biz de bugün, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylar karşısında aynı dirayetle hareket ediyoruz, etmeye devam edeceğiz

Milletimizle birlikte, bir olarak, iri olarak, diri olarak, kardeş olarak, hep birlikte Türkiye olarak 2023 hedeflerimiz istikametinde mücadelemizi sürdürmekte kararlıyız.

Bu düşüncelerle, vefatının 77. yıl dönümünde, Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları ile tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyorum."