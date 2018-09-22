Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeni danışman

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının sorumlusu İsmail Cesur Cumhurbaşkanı danışmanlığına atandı. Cesur, Yeni Şafak'ta yazarlık da yapmıştı.

Cumhurbaşkanlığı ile Dışişleri Bakanlığına ait atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Cumhurbaşkanı danışmanlığına İsmail Cesur atandı.

Dışişleri Bakanlığında açık bulunan teftiş kurulu üyeliğine ise Şule Öztunç getirildi.

Öte yandan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Nevşehir İl Müdürü Seyfullah Duran görevden alındı.

İsmail Cesur kimdir?

1988 yılında İstanbul'da doğan İsmail Cesur, yüksek öğrenimini 2011 yılında İngiltere'nin Reading Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında tamamladı. İsmail Cesur 2012 yılında Başbakanlık Müşaviri olarak kamuda göreve başladı. 2014 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı'nda uzman olarak görev yapan İsmail Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsi sosyal medya hesaplarının yönetiminin sorumluluğunu üstleniyor. Cesur aynı zamanda Yeni Şafak gazetesinin yazarları arasında yer alıyor.

Odatv'nin aktardığına göre İsmail Cesur, darbe girişiminin ardından başlayan OHAL'de KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Meseleler bölümünde lisans eğitimi aldı.

Cesur'un Fatih Koleji’nde de lise öğrenimini gerçekleştirdiği öğrenildi.