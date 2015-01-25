T24 LogoT24 Logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali'de Diriliş marşlı karşılama

Erdoğan'ın Mogadişu Havalanı'nda karşılanması sırasında Driliş marşının çalınması dikkat çekti

25 Ocak 2015 13:20

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'ye geldi.

Erdoğan, Mogadişu Havalanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı karşılama sırasında Driliş marşının çalınması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan marşı meraklı bir şekilde dinledi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  Şeyh Mahmud ile birlikte Mogadişu Havaalanı yeni terminal binasının açılışını yaptı.

Açılış öncesi konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Ben de kardeşim Erdoğan'a hoş geldiniz diyorum. Biz ve halkımız çok mutluyuz. Somali'nin tarihi değişimi içinde yerinizi alıyorsunuz. Somali halkı bu yardımları unutmayacaklar. Alt yapı yapıldı, hastaneler de değişiklikler yapıldı. Heyetinizle buraya hoş geldiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terminal binasının gerçekten çok sıkıntılar çekmiş olan Somalimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Ben de havalimanının yapımımı üstlenmiş olan şirkete şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Başarıların burada artarak devamını Rabbimden niyaz ediyorum" diyerek kurdeleyi kesti.

ETİKETLER

erdoğansomaliafrikaziyaretşeyh mahmudmogadişu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24