Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Somali'de Diriliş marşlı karşılama

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Afrika turu kapsamında resmi temaslarda bulunmak üzere Somali'ye geldi.

Erdoğan, Mogadişu Havalanı'nda Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ı karşılama sırasında Driliş marşının çalınması dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan marşı meraklı bir şekilde dinledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şeyh Mahmud ile birlikte Mogadişu Havaalanı yeni terminal binasının açılışını yaptı.

Açılış öncesi konuşan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, "Ben de kardeşim Erdoğan'a hoş geldiniz diyorum. Biz ve halkımız çok mutluyuz. Somali'nin tarihi değişimi içinde yerinizi alıyorsunuz. Somali halkı bu yardımları unutmayacaklar. Alt yapı yapıldı, hastaneler de değişiklikler yapıldı. Heyetinizle buraya hoş geldiniz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu terminal binasının gerçekten çok sıkıntılar çekmiş olan Somalimize hayırlar getirmesini Allah'tan temenni ediyorum. Ben de havalimanının yapımımı üstlenmiş olan şirkete şahsım ve ülkem adına teşekkür ediyorum. Başarıların burada artarak devamını Rabbimden niyaz ediyorum" diyerek kurdeleyi kesti.