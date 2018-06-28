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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a NATO Genel Sekreteri'nden tebrik telefonu

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü

28 Haziran 2018 02:31

Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bu akşam telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre; NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 24 Haziran\'daki seçim sonuçlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ı tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Türkiye\'nin NATO\'ya yönelik taahhüdünün güçlü biçimde devam edeceğinin ve katkılarının daha da artacağının vurgulandığı görüşmede Stoltenberg ise, Türkiye\'nin ittifak için son derece önemli bir üye olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Temmuz ayında Brüksel\'de yapılacak olan NATO Zirvesinin yüz yüze görüşmenin önemli bir fırsat teşkil edeceğini de belirttiler.
 

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