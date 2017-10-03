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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı (2)

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE'de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S

03 Ekim 2017 20:43

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.Ş. adlı kadın, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine S.Ş.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabını incelemeye aldı. Geçen Temmuz ayındaki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği belirlenen S.Ş., savcılık talimatıyla gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan S.Ş., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli S.Ş., savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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