Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

EDİRNE, (DHA) - EDİRNE\'de sosyal paylaşım sitesinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınan M.A. (52), çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve 4 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A.\'nın sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği belirledi. Savcılık talimatıyla gözaltına alınan M.A., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartı ve 4 bin lira kefaletle serbest bırakıldı.