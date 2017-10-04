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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Kapaklı İlçesi'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen B

04 Ekim 2017 14:41

Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Kapaklı İlçesi\'nde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği iddia edilen B.Y., gözaltına alındı.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine B.Y.\'nin sosyal paylaşım sitesindeki hesabını incelemeye aldı. 30 Kasım 2016’da sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen B.Y., Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Şüpheli B.Y. geçirildiği sağlık kontrolünün ardından ifadesi için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

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