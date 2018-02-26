Cumhurbaşkanı Erdoğan'a doğum gününde Azerbaycan ve Özbekistan Cumhurbaşkanlarından tebrik telefonu

Gülseli KENARLI/ İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan doğum gününde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından da telefonla aranarak tebrik edildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sabah önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, ardından da Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev ile görüştü. Her iki liderin de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a doğum günü vesilesiyle tebriklerini ilettikleri, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir ömür diledikleri kaydedildi.

