Cumhurbaşkanı Erdoğan yurt dışı ziyaretini erteledi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün gerçekleştireceği Kazakistan ziyaretini, İstanbul'da yaşanan terör saldırısının ardından ileri bir tarihe erteledi.

İstanbul'da Dolmabahçe'deki Beşiktaş Vodafone Arena'nın yanında ve Maçka Parkı'nda düzenlenen iki terör saldırısının ardından yazılı açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu alçak saldırıyı yapan terör örgütünün adı ve yönteminin bir önemi yoktur" dedi.

Erdoğan, bu gece, Beşiktaş'ta, güvenlik güçlerine ve vatandaşlara yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildiğini belirterek, "Beşiktaş-Bursaspor karşılaşmasının hemen arkasından yaşanan patlamaların, mümkün olan en büyük can kaybını verdirmeyi hedeflediği anlaşılmaktadır. Bu eylemler neticesinde, maalesef, şehitlerimiz ve yaralılarımız vardır." ifadelerini kullandı.

Alınan son bilgilere göre, saldırıda ikisi sivil 38 kişi hayatını kaybetti, 166 kişi yaralandı.