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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüştü

Görüşmede göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı

20 Ağustos 2021 20:50

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Miçotakis görüşmesinde, Afganistan'daki gelişmeler ve göç meselesi başta olmak üzere bölgesel konular ile ikili ilişkiler ele alındı.

Her iki ülkede yaşanan orman yangınları dolayısıyla liderler karşılıklı olarak geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan, görüşmede göç konusunda iş birliğinin, karşılıklı anlayış ve çıkarlara dayalı ilerletilmesi gerektiğini vurguladı.

Recep Tayyip ErdoğanCumhurbaşkanıMiçotakisKiryakos MiçotakisYunanistan Başbakanı
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