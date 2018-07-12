Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan Başbakanı Çipras'la bir araya gelecek; gündemde tutuklu askerler var

Çeviri: Melike Çapan

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile NATO zirvesinde saat 14:30'da ikili bir zirve gerçekleştirecek.

Çipras dün NATO zirvesinde, herhangbi suçları olmadığı halde Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askerini gündeme getirdi. Çipras, "Askerlerin komşu ülkeden Yunanistan'a dönmeleriyle ittifaktaki bu yaranın iyileşmesi gerekiyor" dedi.

Athens Voice'ta yer alan habere göre, Üye ülkeler ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e seslenen Çipras, Almanya Başbakanı Merkel ile de yaptığı ikili görüşmede bu konuyu dile getirdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocyas, Milli Savunma Bakanı Panos Kammenos zirvede mevkidaşlarına aynı konuyu gündeme getirdi.

Başabakan Çipras, bu durumun NATO'nun kalıcı bir yarası olduğunu belirterek, iki ülke arasında yaşanan Ege krizini de gündeme getirdi. Çipras, Türkiye bölgedeki uluslararası yasayı ihlal etmekte, Ege'yi operasyonel planlardan çıkarmayı amaçlamaktadır" dedi.

Çipras, NATO üyeleri arasında karşılık saygıya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Çipras, Yunanistan'ın Türkiye ile diyalog kurmakta ısrar ettiğini belirterek, mülteci işbirliğine dikkat çekti.