Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldız Sarayı'nı istediği kuruma tahsis edebilir

Yıldız Sarayı kompleksi, içindeki 42 yapıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildi. Maliye Hazinesi tarafından Yıldız Sarayı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi olarak tahsis yapılırken, “Cumhurbaşkanlığı istediği kuruma tahsis edebilir” denildi.

Hürriyet'ten Ömer Erbil'in haberine göre, Sultan Abdülmecid’in 1842 yılında İstanbul’da annesi Bezmi Alem Sultan için yaptırdığı Kasrı Dilküşa Köşkü ile başlayan yapılaşma Sultan Abdülaziz’in 1866’da Büyük Mabeyn Köşkü’nü yaptırmasıyla devam etti. Sultan II. Abdülhamid döneminde Yıldız Saray-ı Hümayunu adı verildi. Bu dönemde saray, padişahın özel mekanlarıyla birlikte, resmi görevlilere tahsis edilen binaları, tamirhane, marangozhane gibi atölyeleri ve tiyatro, müze, kitaplık gibi kültür-sanat yapılarını da kapsıyordu. Has Bahçe’de küçük dinlenme köşkleri vardı. Abdülhamid’in tahttan indirilmesinin ardından bir süre kullanılmayan Yıldız Sarayı, Sultan Vahdettin’den sonra tamamen terk edildi.

Kültür Bakanlığı'na verilmişti

Saray binaları, 1924 yılında Erkan-ı Harbiye Mektebi’ne tahsis edildi. 1946 yılında Harp Akademileri’ne bırakılan saray, 1978 yılında Kültür Bakanlığı’na devredildi. ‘Yıldız Sarayı Müzesi Müdürlüğü’ adıyla 1993 yılından itibaren müze olarak kullanılan yapıların bir kısmı farklı kurumlara tahsis edildi. Bazı yapılar Yıldız Teknik Üniversitesi, İslam Konferansı Teşkilatı’na bağlı olan İslam Tarih, Sanat ve Kültür AraştırmaMerkezi (IRCICA) ve TBMM Milli Saraylar Daire Başkanlığı’na verildi.

Yıldız Sarayı bahçesinde yer alan ve Almanya Başkanı Angela Merkel’in de ağırlandığı Büyük Mabeyn Köşkü bir süre önce Cumhurbaşkanlığı’na tahsis edildi. Yıldız Sarayı kompleksi içindeki diğer binaların da tahsisi Maliye Hazinesi’nce Cumhurbaşkanlığı’na bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müze olarak kullandığı binaları da kapsayan tahsisten IRCICA ve Yıldız Teknik Üniversitesi de etkileniyor.

Tahsise özel bir madde konularak, Cumhurbaşkanlığı’nın istediği kuruma tahsis yapabileceği kaydı getirildi. Böylelikle Cumhurbaşkanlığı, Yıldız Sarayı Kompleksi içinde ihtiyacı olmayan yapıları mevcut kullanımdaki kurumlara devredebilecek. İhtiyaç halinde Cumhurbaşkanlığı’nın uygun bulduğu başka kurumlara da tahsis yapılabilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri müze sergi salonu olarak kullanılan Hünkar Hamamı, Küçük Mabeyn ve Harem bölümlerinin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda kalmasının kararlaştırıldığını belirttiler.