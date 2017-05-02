Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden AKP üyesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AKP'ye üye oldu.

3 yıl aradan sonra AKP üyesi olan Erdoğan, üyelik töreninin gerçekleşeceği AKP Genel Merkezi'ne ailesi ve torunlarıyla birlikte geldi.

Partinin kapısında Bakanlar Kurulu üyeleri ve AKP'li temsilciler Erdoğan'ı karşıladı.

Karşılamanın ardından partinin konferans salonunda üyelik töreni başladı.

Törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, "Özlemek sabretmektir, yılları, ayları, saatleri izlemektir, gelecekse beklenen beklemek güzeldir" diye başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız bugün yuvaya tekrar dönüyor. Kendisine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyorum.

"Aslına bakarsanız ev sahibine hoş geldiniz demeye gerek yok. Bize bu yolu açan aziz milletime şükranlarımı sunuyorum. Milletin adamı, millete hizmetin adresine bugün dönüyor.

"Ağustos 2001'deki kadar sevinçliyiz. Milletin kurduğu, rotasını milletin verdiği AK Parti bugüne kadar milletin sözünden hiç çıkmadı.

"Millet partisini lideriyle buluşturmuştur. Mübarek olsun. Yeni bir heyecanla sayın Cumhurbaşkanımızı Genel Başkan Adayı olarak teklif edeceğiz. Şüphesiz kararı kongre delegelerimiz verecektir. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.

"Biz her zaman bir erdemliler hareketi olduk. Değişmeyen tek şey sessiz devrimleri gerçekleştiren Erdoğan'ın milletin gönlündeki yeridir. AK Parti Cumhurbaşkanımızla, AK Parti'nin kaderi Türkiye'nin kaderiyle birleşti.

"MHP grubuna da teşekkür ediyorum. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin."