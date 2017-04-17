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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yavuz Sultan Selim Türbesi'ni ziyaret etti

Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde kaftanın üzerindeki örtüyü kaldırdılar

17 Nisan 2017 19:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyiy Erdoğan, bugün 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın anmasına katıldı. Erdoğan daha sonra Adnan Menderes ve arkadaşlarının anıt mezarlarını ziyaret etti. Erdoğan, eski Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Doğan ile eski başbakanlardan Necmettin Erbakan’ın mezarlarına da gidip dua etti. Erdoğan, ardından Eyüp Sultan Türbesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak Fatih Camisi'ne giderek Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim’in türbelerini ziyaret etti. Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan Yavuz Sultan Selim Türbesi'nde kaftanın üzerindeki örtüyü kaldırdılar. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan öğle saatlerinde de Eyüp Sultan’a geldi. Kalabalığın "Başkan" sloganlarıyla karşıladığı Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi’nde dua etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgi gösterileri arasında Eyüp Sultan’dan ayrılıp Fatih Camii’ne geçti. Burada öğle namazını kılan Erdoğan camiye gelen vatandaşlarla sohbet etti. 

Daha sonra camiden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan Yavuz Sultan Selim Türbesini de ziyaret etti. Erdoğan ile TBMM Başkanı İsmail Kahraman, restorasyonu tamamlanan türbede kaftanın üzerindeki örtüyü kaldırdılar. 

Ziyaretinin ardından buradan ayrılan Erdoğan Ankara'ya geçti.

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