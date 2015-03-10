Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Erdem Başçı'dan brifing alacak

Dolardaki aşırı yükseliş ve ekonomideki dalgalanmalar sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yarın (11 Mart 2015) Merkez Bankası Başkanı Başçı'dan brifing alacak. Açıklama, AKP grup toplantısında konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.

Başbakan Davutoğlu, partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Davutoğlu'nun açıklamasından ilgili bölümler şöyle:

‘Size ekmek yedirmeyiz’

Bu sefer de kriz akbabaları çıktı. Kılıçdaroğlu'nun ekonomiden bahsetme sebebi bu, şimdi ümidi bu. Kendisinin heybesinde hiçbir şey olmadığı için 'önümüzdeki aylarda dünyada bir kriz olur, bu kriz Türkiye'ye yansırsa bana bir ekmek düşer' diye düşünüyor. Eğer siz kriz akbabasıysanız, biz Anadolu'nun aslanlarıyız, size ekmek yedirmeyiz.

‘Kimse kriz peşinde koşmasın’

Türkiye'nin ekonomik göstergeleri dünyanın en sağlam göstergeleri arasında. Bütçemiz sağlam. Bankacılık sektörümüz de sapasağlam Kimse krizi peşinde koşmasın. Avrupa'da resesyon var. Ne yaptığımız belli, ne yapacağımız da belli.

Biz yerinde duran bir hükümet değiliz. Gözümüz ve kulağımızla dünyanın her yerinde dolaşırız. Bir ülke ihracatını tek bir ülke grubuna ve tek bir kaleme bağlıysa kriz durumuna gelir. Bir üründe problem olursa başka ürünle bunu kapatabiliriz. Bir kıtada kriz varsa başka kıtada ihracat yaparız. İhracatçılarımıza selam olsun.

Büyüme yüzde 3 beklentilerin altında ama dünya ortalamasının çok üzerinde. Biz krizi gündeme düşmeden gerekli tedbirleri alırız. Bizim için en önemli mesele istihdamdır. 2008'den bu yana 6 milyon yeni iş alanı oluşturduk. Sadece geçen yıl istihdama kattığımız iş gücü sayısı, 1.4 milyon. Biliyoruz ki bu topraklarda nüfus arttıkça bereket de artacak.

‘Erdoğan yarın Başçı ile görüşecek’

Önceden nüfusu azaltarak GSMH artırmaya çalışıyorlardı. Ama biz nüfusu da artırarak bunu sağlamaya çalıştık. Merkez Bankası ile hükümet arasındaki ilişkiler konusunda kimse bir kriz beklemesin. Sayın Cumhurbaşkanımız da yarın Merkez Bankası Başkanımız ile görüşecek. Merkez Bankası dolar ve euro'da repo fazilerini indirdi. Bunun da etkisi görüldü."