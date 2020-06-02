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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargıtay Başkanı Akarca'yı kabul etti

02 Haziran 2020 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, mart ayında Yargıtay Başkanlığı'na seçilen Akarca'yı kabul etti. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı.

Akarca, 24 Mart'ta  İsmail Rüştü Cirit'in yaş haddinden emekliye ayrılmasıyla boşalan Yargıtay Başkanlığına seçilmişti

TIKLAYIN - Yargıtay Başkanlığı'na, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca seçildi




 


 


 


 

 



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