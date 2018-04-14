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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yapılan operasyonu doğru buluyoruz (1)

İhsan YALÇIN  - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yapılan operasyonu doğru buluyoruz" dedi

14 Nisan 2018 19:13

İhsan YALÇIN  - Güven USTA - İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, \"Yapılan operasyonu doğru buluyoruz\" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Fatih İlçe kongresinde konuştu. Gece boyunca Suriye\'ye yönelik operasyonu takip ettiğini belirten Erdoğan, \"Yapılan operasyonu doğru buluyoruz\" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"O kimyasal silahlarla o yavruların düştüğü durumu herhalde tasvip etmemiz mümkün değil. Kimse bunun faili, bunun bedelini ödemesi lazım. Böylece rejim son günlerde tırmandırdığı muhaliflere yönelik insanlık dışı hak, hukuk tanımaz saldırılarının cevapsız kalmayacağını görmüş oldu\" şeklinde konuştu.

\"BİZ BU OYUNU ÇOKTAN ÇÖZDÜK\" 
\"Maalesef Suriye\'de oynanan oyun başkadır\" diyen Erdoğan, \"Suriye\'de yapılan iş, önce rejimin zulmüne sessiz kalmak, ardından bir terör örgütünün el altından destekleyip sahaya sürülmesi, sonra da başka bir terör örgütüyle asıl projeyi hayata geçirmektir. Bunları kimse görmezden gelemez ama biz bunları hep konuştuk, hep söyledik. Biz bu oyunu çoktan çözdük. Biz eğer hedef DEAŞ\'sa biz DEAŞ\'la zaten savaşıyoruz ya. Biz DEAŞ\'a karşı mücadelemizi verdik. Nerede? Fırat Kalkanı Harekatı\'nda 3 bin DEAŞ\'lıyı biz oralardan etkisiz hale getirerek attık\" diye konuştu.

(FOTOĞRAFLI)
 

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