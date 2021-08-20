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Dünya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Afganistan'ı görüşecek

Yunanistan, telefon görüşmesinin 16.30'da gerçekleştirileceğini bildirdi

20 Ağustos 2021 12:05

T24 Dış Haberler

Atina, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bugün Afganistan konulu bir görüşme gerçekleştireceğini açıkladı.

Reuters'ın Yunanistan Başbakanlığı'ndan aktardığına göre iki lider saat 16.30'da telefonla görüşecek. 

Görüşme, henüz Cumhurbaşkanlığı'nın sitesinde Erdoğan'ın programına yansımadı. 

Dün Yunanistan’da hükûmet, Afganistan’da yaşanan gelişmeler üzerine “Bütün sınırlarımızda güçlerimiz alarm hâlinde” açıklamasında bulunmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Türkiye, Avrupa'nın mülteci ambarı değil" demişti. 

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