Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin İdlib'i görüştü

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Suriye'de gerginliğin tırmandığı İdlib'e ilişkin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Erdoğan'ın Suriye hükümetinin İdlib'de 'dizginlenmesinin' ve insani krizin durdurulmasının şart olduğunu, "İdlib'de çözümün Soçi Mutabakatı'nın tam olarak uygulanmasından geçtiğini" belirttiği aktarıldı. Ayrıca iki liderin yapılan tüm anlaşmalara bağlı olduklarını ifade ettikleri görüşmede, Libya'daki gelişmeler de ele alındı.

Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada "Şu an itibariyle İdlib'deki tüm gelişmeleri tepeden tırnağa ele alacağız. Şu anda oradaki mücadele kararlı şekilde devam ediyor. Bu akşamki görüşmenin neticesi bizim oradaki tavrımızı belirleyecektir" demişti.

Kremlin, iki liderin görüşmede İdlib konusunda temas arttırma noktasında anlaştığını bildirdi.

Fransız haber ajansı AFP, Putin'in Erdoğan'a, İdlib'deki cihatçıların "saldırgan" eylemleri konusunda “ciddi kaygı duyduğunu” ifade ettiğini aktardı.

Putin görüşme öncesi kurmaylarıyla bir araya geldi

Gazetecilere konuşan Dmitriy Peskov da, Putin'in görüşme öncesi Rusya Güvenlik Konseyi daimi üyeleriyle bir araya geldiğini belirtmişti.

Peskov, toplantıyla ilgili, “Ülkenin sosyo-ekonomik gelişimi görüşüldü. Özellikle de Rusya ve Türkiye liderleri arasında bugün planlanan telefon görüşmesi bağlamında İdlib'deki durum detaylı biçimde ele alındı” ifadelerini kullanmıştı.