Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na katılmak üzere gittiği Paris'te ABD Başkanı Barack Obama ile gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.

İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. İkili zirve sonrası açıklama yapan liderler, Türkiye ile Rusya'nın düşürülen savaş uçağı sonrasında nasıl beraber çalışabileceğini görüştüklerini açıkladı. ABD Başkanı Obama, "Türkiye'nin kendini savunma hakkını destekliyoruz" dedi.

Paris’te dün de Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Obama, Suriye’de düşürülen Rus uçağı nedeniyle üzüntü duyduğunu söylemişti.

Erdoğan ve Obama en son Antalya'da düzenlenen G20 zirvesi kapsamında görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ikili temaslar çerçevesinde, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Matteo Renzi, Lübnan Başbakanı Tamam Selam'ı da kabul edecek. Programının tamamlanmasının ardından Erdoğan öğle saatlerinde Fransa'dan ayrılarak Katar'a hareket edecek.