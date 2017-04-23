Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Meclis Başkanı Kahraman, Anıtkabir ile Birinci Meclis'teki törene katılmadı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Anıtkabir ve Birinci Meclis'teki törene katılmadı.

Meclis adına mozoleye Ahmet Aydın çelenk bıraktı. Erdoğan, Birinci Meclis'teki törene de katılmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) sabah saatlerinde yapıldı.

Meclisteki törenler Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başladı. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Aydın, Anıtkabir Özel Defteri'ne şu ifadeleri yazdı:



“Türkiye Büyük millet Meclisinin ilk Başkanı Aziz Atatürk, devletimizin yeniden bağımsız olmasının, milletimizin hürriyetine kavuşmasının karargahı görevini üstlenen Türkiye Büyük Millet Meclisi bu yıl 97. yılına girmiş bulunmaktadır. Sevinçliyiz, gururluyuz. Haçlı ittifakının saldırılarına boyun eğmeden, istiklale olan inancınızı bir an olsun kaybetmeden milletimizin istikbalinde liderlik görevini üstlendiniz. Milletimiz emperyalist işgale karşı sizin komutanızda verdiği eşsiz mücadele ile nesiller boyu övünçle anlatılacak büyük bir destan yazdı. Hür ve bağımsız bir şekilde yaşadığımız bir ülkeye kavuşmamızda yaptığınız hizmeti dünya durdukça hep hatırlayacağız.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 26. dönem üyeleri olarak hedefimiz devletimizin ve milletimizin ilelebet payidar kalmasına hizmet etmektir. Kurucusu olduğunuz Meclisimiz mirasınızı güçlendirerek geliştirecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz dayanışma içinde daha güzel yarınlar için çalışmalarını sürdürecektir. Emanetiniz ehil ellerdedir. Ruhun şad olsun.”

Törene Kılıçdaroğlu da katıldı

Daha sonra saygı duruşunda bulunulularak, İstiklal Marşı okundu. Törene TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay ve Özgür Özel ile milletvekilleri katıldı.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılırken; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ın yer almaması dikkat çekti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümü dolayısıyla Meclisteki Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törende, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Atatürk Anıtı'na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AKP Grup Başkanvekili Naci Bostancı, CHP Grup Başkanvekilleri Özgür Özel ve Engin Altay, TBMM İdare amirleri Erkan Haberal ve Ahmet Gündoğdu, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ile milletvekilleri, TBMM idari personeli katıldı.