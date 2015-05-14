Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, o şiiri dinlerken ağladı

Arnavutluk’un Başkenti Tiran’a bağlı Preza köyünde açılan tarihi Kaleiçi Camisi'nin açılışında Aziz Mahmut Vakfı İşkodra İmam Hatip Okulu öğrencileri tarafından seslendirilen "Biz kısık sesleriz"* şiiri ve ilahiler nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile Aile Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam gözyaşlarına hakim olamadı.

Preza’da miting havasında yapılan Tarihi Kaleiçi Camisi’nin açılışına yaklaşık 8 bin kişi katıldı. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’un selamlama konuşması da yaptığı törende, açılış kurdelası kesilmeden önce Emine Erdoğan engelli bir çocuğun yanına giderek bir süre sohbet etti. Hürriyet'te yer alan habere göre törende, Tiran Müftüsü Ülli Gurra Erdoğan’a gününanlamını vurgulayan, Preza camisi fotoğraflı bir tablo hediye etti. ’Yiğit adam İşkodra sizinle gurur duyuyor’, ’Müslümanların gururu Recep Tayyip Erdoğan’, ’Yeni Türkiye Balkanlar’a ümit ve cesaret verdi’ yazılı pankartlar dikkat çekerken Prezalılar Erdoğan’a sevgi gösterisinde bulundu. Törende, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez dua ettirirken, Dünya Bektaşi Liderliği Başdede Hacı Dede Edmond Brahimaj da açılış kurdelası kesenler arasında yer aldı.



İşte o anlar:

* Orjinal ismi "Duâ" olan Arif Nihat Asya'ya ait olan şiirin sözleri şöyle:



Biz, kısık sesleriz.. minareleri,

Sen, ezansız bırakma, Allah'ım!

Ya çağır şurda bal yapanlarını;

Ya kouansız bırakma, Allah'ım!

Mahyasızdır minâreler.. göğü de

Kehkeşansız bırakma, Allah'ım!



Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım!



Bize güç ver.. cihâd meydanını

Pehlivansız bırakma, Allah'ım!

Kahraman bekleyen yığınlarını

Kahramansız bırakma Allah'ım!

Bilelim hasma karşı koymasını:

Bizi cansız bırakma, Allah'ım!



Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım!



Yarının yollarında, yılları da

Ramazansız bırakma, Allah'ım!

Ya dağıt kimsesiz kalan sürünü

Ya çobansız bırakma, Allah'ım!

Bizi Sen sevgisiz, susuz, havasız

Ve vatansız bırakma, Allah'ım!



Müslümanlıkla yoğrulan yurdu

Müslümansız bırakma, Allah'ım!