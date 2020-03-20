Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da ‘sağlık çalışanlarına alkış’ eylemine katıldı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına 21.00'da alkışlayarak alkışlarla destek verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün (19 Mart) vatandaşları 3 gün süreyle akşamları 21.00'da sağlık çalışanlarını alkışlamaya davet etmişti. Türkiye'nin dört bir yanından insanlar balkonlara çıkarak sağlık çalışanları için alkış tutmuştu.

‘Sağlık çalışanlarına alkış’ eyleminin ikinci gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde balkona çıkarak eyleme katıldı.

Twitter hesabından video paylaşan Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." diye yazdı.