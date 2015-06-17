Erdoğan ve Bağış, Twitter'da Kuran'a hakaret davasına müdahil oldu!

Kuran'a hakaret fotoğrafı davasının ilk duruşması görüldü. Mahkeme, dosyanın şikayetçileri arasında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski bakan Egemen Bağış ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in suçtan zarar görme ihtimaline dayanarak davaya katılmalarını kabul etti. DHA'dan Özden Atik'in haberine göre, Tutuksuz sanık G.A duruşmaya katılmadı. Dava konusu fotoğrafın paylaşıldığı twitter hesabının kullanıcısı sanık, bundan sonraki duruşmaya zorla getirilecek.

'Manevi zararlarımız var'

İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 22 şikayetçi arasından Hasan Emre Okumuş ile diğer şikayetçilerin avukatları katıldı. Okumuş, "Sanık İslam dinine göre kutsal değerleri ve Kuran-ı Kerim' aşağılamak suretiyle üzerine atılı suçu işlemiştir. Sanığın sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasına karar verilmesini istiyorum. Suçtan maddi zararımız yoktur. Manevi zararlarımız vardır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın avukatı: Müvekkilim suçtan zarar gördü

Şikayetçi Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ferah Yıldız, "Sanığın üzerine atılı suçu sabittir. Sanığın sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmasını talep ediyoruz. Müvekkilim suçtan zarar görmüştür. Müvekkilimin kamu davasına katılan olarak kabulüne karar verilsin" diye konuştu. Şikayetçiler Egemen Bağış, Melih Gökçek, Sani Sarı ve Yasin Çoban'ın avukatları da sanığın atılı suçu işlediğini, sanığın cezalandırılmasını ve suçtan zarar gördükleri gerekçesiyle davaya katılma talebinde bulunduklarını ifade ettiler.

Hakim, suçtan zarar görme ihtimaline dayanarak şikayetçilerin davaya katılmalarını kabul etti. Bazı şikayetçilerin adreslerinin tespit edilerek talimat yazılmasına karar veren hakim, sanığın adresinin tespit edilerek zorla getirilmesi için yazı yazılmasına hükmetti.

4 yıl hapsi isteniyor

İddianamede, sanığın Twitter'daki paylaşımlarında İslam dinine, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber'e hakarette bulunarak, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, büyük bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı ifade ediliyor. Şüphelinin evinde yapılan aramada, paylaşılan fotoğraftaki ayakkabılar ile çekimin yapıldığı cihazın tespit edilerek muhafaza altına alındığı kaydediliyor. Sanık G.A'nın "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ile "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlarından 1,5 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.