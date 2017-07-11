Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım'dan 15 Temmuz Şehitliği'ne ziyaret

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinlikleri başladı. Etkinlikler kapsamında bugün şehit mezarları ziyaret edilecek. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı nedeniyle bugünden itibaren yurtiçi ve yurtdışında çeşitli etkinlikler var.



Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenecek "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" anma etkinliklerine bugün başladı.



Anma etkinlikleri kapsamında, bugün, darbe girişimi sırasında şehit düşenlerin kabirlerine ziyaret düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, şu sıralar İstanbul Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'ni ziyaret ediyor.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da darbe girişimi gecesi şehit olan 2 polisin Ankara'daki kabrini ziyaret etti.

Öğle namazına müteakip 81 ilde Ulu Camiler ve Selatin Camilerinde Mevlid-i Şerif okunacak ve yemek verilecek. 15 Temmuz konulu fotoğraf sergileri açılacak.



Anma törenleri kapsamında etkinlikler, 16 Temmuz gecesi son bulacak.