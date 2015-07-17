Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Davutoğlu, Ali Nar'ın cenazesine katıldı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu Cuma namazını Fatih Camii’nde birlikte kıldı. Cumhurbaşkanı ile Başbakan, daha sonra, dün vefat eden İslami Edebiyat Vakfı Onursal Başkanı, edebiyatçı Ali Nar’ın (74) aynı camide yapılan cenaze törenine katıldı.

Cenaze töreninde, Ali Nar’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir de yer aldı. Erdoğan ile Davutoğlu cenaze töreni sırasında yan yana saf tuttu.

Kılınan cenaze namazının ardından, İstanbul Müftüsü Rahmi Yaran kısa bir konuşma yaparak, Ali Nar için hellalik istedi.

Törenin ardından Cumhurbaşkanı ve Başbakan camiden ayrıldı. Ali Nar’ın cenazesi de defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliği’ne götürüldü.

Ali Nar kimdir?

İslami Edebiyat Vakfı Onursal Başkanı Nar, 1941'de doğdu. Klasik ve Modern Arapça'dan çevirileri bulunan Nar, Türkiye ve İslam dünyasının ilk bilim-kurgu romanı olan "Uzay Çiftçileri"ni yazdı.

Ali Nar'ın ilk kitabı "Fetih"in yanı sıra "Koro", "Muhtar Kafası", "Porselen Dişli Demokrat", "Ezan Donanması", "İki Sonsuzda Gerilim", "Kan Denizi", "Ortadoğu Günlüğü", "Anadolu Günlüğü" ve "Arılar Ülkesi" isimli kitapları yayımlandı.

"Milli Gazete" ve "Yeni Devir" gazetelerinin yanı sıra "Büyük Doğu", "Pınar", "Mavera", "Çınar","Tohum", "Hilal", "İslam" gibi dergilerde yazıları yayımlanan Nar, 1986'da "İslami Edebiyat" dergisini kurdu.