Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bak'tan Galatasaray'a tebrik

ANKARA,(DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Spor Toto Süper Lig\'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray\'ı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Futbol Takımı\'nın, Süper Lig 2017-2018 Sezonu Şampiyonu olması dolayısıyla, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz\'e bir tebrik telgrafı göndermiştir\" denilirken, Gençlik ve Spor Bakanlığı\'ndan yapılan açıklamada, \"2017-2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu\'nda şampiyon olan Galatasaray Kulübü\'nü kutluyorum. Tüm takım oyuncularını ve bu başarıda emeği geçen teknik ekip ile birlikte yönetimi tebrik ediyorum. Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde ülkemizi temsil edecek olan Galatasaray Kulübü\'ne başarılar diliyorum\" ifadeleri kullanıldı.