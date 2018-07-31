Cumhurbaşkanı Erdoğan valilere 'OHAL' yetkisini onayladı

Terörle mücadelede yeni düzenlemeler içeren "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle OHAL süresince, Kanun Hükmünde Kararname ile yapılan ihraçlar, 3 yıl daha sürebilecek. Yasayla, valiler 15 günlüğüne illere giriş çıkışlara kısıtlama getirebilecek.

Hakkında işlem yapılacak personele savunma hakkı verilecek. Savunma süresi 7 günden az olmayacak.

OHAL döneminde 7 gün olan gözaltı süresi 48 saate indi. Bu süre toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün olarak belirlendi.



Valilerin yetkileri de artırıldı. Valiler, kamu düzeni ve olağan hayatın bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere belirli yerlere girişi ve çıkışı sınırlayabilecek.