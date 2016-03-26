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Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun bir aradan sonra Taksim'e geldi

Erdoğan, Taksim Meydanı'ndaki yayalaştırma çalışmalarını inceledi

26 Mart 2016 17:39

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir grup heyetle Taksim'e gelerek meydan düzenlemesini inceledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı'ndaki The Marmara Otel'de düzenlenen Uluslararası Eğitim Zirvesi sonrası Taksim Meydanı'ndaki yayalaştırma çalışmalarını inceledi. Erdoğan, bir süre çalışmaları inceledikten ve bilgi aldıktan sonra meydandan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı'na; Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Vasip Şahin ve Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da eşlik etti.

Erdoğan'ın ziyareti öncesi Taksim Meydanı'nda saatler öncesi geniş güvenlik önlemleri alındı. Son dönemlerde artan terör saldırılarını dikkate alan emniyet kuvvetleri, sabah saatlerden itibaren meydandaki güvenlik kontrollerini artırdı. Saat 11.00'den itibaren de Taksim Meydanı'nın Gezi Parkı tarafında kalan Mete Caddesi, Sıraselviler Caddesi ve Gümüşsuyu'ndaki İnönü Caddesi'nin belli bir kısmı araç trafiğine kapatıldı. Otel önünden geçmek isteyen vatandaşlara ise üst araması yapıldı.

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