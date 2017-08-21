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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ürdün'den ayrıldı

Erdoğan, Ürdün'e günübirlik bir ziyaret gerçekleştirdi

21 Ağustos 2017 21:59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özel uçak "ANA" ile saat 18.30'da Ürdün'ün başkenti Amman'dan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Queen Alia Uluslararası Havalimanı'ndan, Devlet Bakanı Bisher Khasawneh, Ürdün’ün Ankara Büyükelçisi Emced el-Adayele, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, diğer ilgililer ile büyükelçilik personeli tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile birlikte Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Amman'dan ayrıldı.

 

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