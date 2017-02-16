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Cumhurbaşkanı Erdoğan umre yaptı

Genelkurmay Başkanı Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da Erdoğan ile birlikte umre yaptı

16 Şubat 2017 13:31

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

AA'nın haberine göre Erdoğan, Medine'de Hazreti Muhammed'in kabrinin de bulunduğu Mescid-i Nebevi'yi ziyaretinin ardından Cidde Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na özel uçak "TUR" ile geldi.

Umre ibadeti için karayoluyla Mekke'ye geçen Erdoğan, gece saatlerinde Mescid-i Haram'ı ziyaret etti.

Erdoğan ve beraberindeki heyet, Kabe'de önce umre tavafını yaptı, daha sonra ise Merve ve Safa tepeleri arasında umre sa'yını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan da umre yaptı.

Umre ziyaretini tamamlayan Erdoğan, daha sonra Suudi Arabistan Kraliyet Konukevi'ne geçti.

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