Erdoğan: Kuran kafada şimşekler çaktırmıyorsa orada bir eksiklik var demektir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Camii'nde düzenlenen Türkiye IV. Uluslararası Hafızlık ve Kuran’ı Kerim’i Güzel Okuma Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Kuran kafada şimşekler çaktırmıyor, ruhumuzda bir esinti oluşturmuyorsa orada bir eksiklik var demektir" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Malum Kur'an-ı Kerim Mekke'de inmiş, Kahire'de okunmuş, İstanbul'da en güzel şekilde yazılmıştır derler. Bu yarışma vesilesiyle görüyorum ki Kur'an-ı Kerim İstanbul'da sadece çok güzel şekilde yazılmakla kalmıyor, en güzel şekilde okunuyor ve okunmaya da devam edecek.

İlk emri "Oku" olan bir dinin mensuplarının, işe önce kendi kitaplarını okuyarak başlamaları gerektiği açıktır. Ülkemizde Kuran eğitimi, öğretimi kimi dönemlerde getirilen tüm yasaklara, gizli-açık tüm engellemelere rağmen milletimizin sahip çıkmasıyla kesintisiz sürdürülmüştür. Milletimiz kendi kurduğu veya sahip çıktığı müessesleri aracılığıyla Kuran eğitim ve öğretimini sürdürmüştür. Özellikle imam hatip okulları çok hayırlı hizmetlere imza atmıştır. Diyanet Başkanlığımızın bünyesindeki kurslar, kuran eğitimi hususunda çok ciddi bir boşluğu dolduruyor.

İnşallah tüm okullara getirdiğimiz seçmeleri derslerle, arzu eden ailelerin evlatlarına kuran getirme imkanı getirdik. Çocukları teşvik ederek bu imkanları en güzel şekilde değerlendirilmeliyiz.

Kuran okumak sadece harfleri telaffuz etmek değildir. Kuranın lafızla da gönüllere girmesi gerekiyor. Kuran kafada şimşekler çaktırmıyor, ruhumuzda bir esinti oluşturmuyorsa orada bir eksiklik var demektir. 1400 yıldır muhafaza edilen bu yüce kitabın mesajlarını önce kendimiz içselleştirmeli, ardından tüm dünyaya en güzel şekilde aktarmalıyız. Maalesef bugün İslam dünyasının bulunduğu acı durumun gerisinde Kuranın yeteri kadar okunmaması, anlaşılmaması gibi bir gerçek var.

Ne diyor Mehmet Akif, "İnmemiştir Kuran, bunu hakkıya bilin. Ne mezarlıkta okumak ne de fal bakmak için" Kuranı hakkıyla okumak, amel etmek gerekiyor. Kuran-ı Kerim'in güzel okunması, kalpleri fethetmesi açısından çok önemlidir. Kalp fetih edilince ister istemez düşünmeye başlar.

Bu nedenle Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmasını hayırlı bir hizmet olarak görüyorum. Diyanet İşleri Başkanı ve tüm heyeti gerçekten tebrik ediyorum. Jüride görev alan hocalarımızı aynı şekilde tebrik ediyorum. 46 ülkeden yarışmaya katılan 82 yarışmacımıza şükranlarımı sunuyorum.

Açılışına katılamadığım Haseki Abdurrahman Eğitim Merkezi'nin de inşallah hafızlıktan okumaya kadar çok önemli bir merkez olacağına inanıyorum. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı sunuyor...