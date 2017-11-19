Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizle ilgili yapılan hesapları paçavraya çevireceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ''Masa başında ülkemizle ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Gümüşhane 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.



''Vatanımız uçurumun kenarındayken seyretmeyeceğiz ki yarın kendi evlatlarımız mezarlarını kazarken başlarında ağlamayalım. Masa başında ülkemizle ve bölgemizle ilgili yapılan hesapları, çizilen haritaları bir asır önce nasıl yırtıp attıysak, bugün de Allah'ın yardımıyla aynı şekilde paçavraya çevireceğiz" diyen Erdoğan Türkiye'yi istedikleri gibi evirip çevirebilecekleri uydu devletleriyle karıştıranlar gerçekleri yavaş yavaş görmeye başladılar" şeklinde konuştu.

'FETÖ' davalarına da değinen Cumhurbaşkanı, "FETÖ davalarındaki soruşturmalar ilerledikçe görüyoruz ki karşımızdaki yapı öylesine ince bir planla kurgulanmış ki bu örgütün bizim insanlarımızın eseri olması mümkün değil" ifadesini kullandı.