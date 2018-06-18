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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kuruyoruz
"Türkiye'ye sıçrama yaptıracak bir sanayi ve teknoloji altyapısı oluşturuyoruz"
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 5 bölgede mega endüstri bölgeleri kurulacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, "Ülkemizin 5 bölgesinde mega endüstri bölgeleri kuruyoruz. 100 bin kişiye istihdam sağlayarak Türkiye'ye sanayi ve teknolojide sınıf atlatacağız. Vakit üretim vakti. Vakit Türkiye vakti" paylaşımında bulundu.
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