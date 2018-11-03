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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

  Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü'de görüşüyor

03 Kasım 2018 18:07

 

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü\'de görüşüyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında iki liderin bir basın toplantısı düzenleyecek.

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Gülseli KENARLIDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna Devlet Başkanı Petro PoroşenkoMabeyn KöşküBasına
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