CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞÜYOR

Haber: Gülseli KENARLI / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü\'de görüşüyor. Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme sonrasında iki liderin bir basın toplantısı düzenleyecek.