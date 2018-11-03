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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UKRAYNA DEVLET BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ 

  Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü'de görüştü

03 Kasım 2018 19:19

 

Haber: Gülseli KENARLI/İSTANBUL,(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile Mabeyn Köşkü\'de görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti. İki lider bir basın toplantısı düzenleyecek.

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