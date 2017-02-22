Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Hürriyet'te yer alan habere göre, TÜSİAD Yönetim Kurulu heyetinde Başkan Erol Bilecik dışında Başkan Yardımcıları Ali Y. Koç, Simone Kaslowski ve Murat Özyeğin, Genel Sekreter Bahadır Kaleağası ile TÜSİAD üyeleri Serra Akçaoğlu, Batu Aksoy, Bahadır Balkır, Barış Oran, Mehmet Tara ve İdil Yiğitbaşı yer aldı. Cumhurbaşkanı danışmanlarının da hazır bulunduğu görüşmede TÜSİAD heyeti, ekonomi ve yatırım ortamı, AB ve Gümrük Birliği, uluslararası ilişkiler, sanayi 4.0, dijital dönüşüm, eğitim ve gençlik konularında Türk iş dünyasının görüşlerini Cumhurbaşkanı’na sundu ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Atatürk'ün izindeyiz

Kabul sonrasında TÜSİAD Başkanı Bilecik, "Ülkemizin yatırım ortamı ve küresel rekabet gücü açısından büyük önem içeren bu alanlarda kamu ile özel sektör arasındaki görüşmelerin, ortak çalışmaların ve etkinliklerin daha da yoğunlaşacağı bir döneme girdik” dedi.

Bilecik ve TÜSİAD heyeti, Cumhurbaşkanlığı Sarayı öncesinde Anıtkabir’i ziyaret ederek, özel defteri de imzaladı. Bilecik, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı: "Ulu Önder Atatürk, öncülüğünde kurulan bilime dayalı ve modern Türkiye Cumhuriyeti’nin evlatları olarak, bugün huzurunda bulunabilmekten büyük onur duyuyoruz. Tarih, bize tehditlere karşı en etkili çarenin, nefrete karşı sevgiyi, ayrıştırıcı söylemlere karşı sağduyulu yaklaşımları, çatışmaya karşı birliği ve beraberliği tercih etmek olduğunu, defalarca gösterdi. Önümüzdeki dönemde de dört elle sarılacağımız çare bu olacaktır. Sizi derin bir özlem ve sevgiyle anıyoruz.”