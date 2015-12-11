Erdoğan'dan Irak'a: Sormazlar mı "1,5 yıl önce neredeydiniz" diye?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta Musul'a 600 Türk askeri sevk edildiği ve sevkıyatlar bittiğinde Başika Kampı'ndaki asker sayısının 2 bini aşacağı yönündeki iddialarla ilgili olarak, "Açıklanan rakamlar uçuktur. Asker sayısı ile yakından uzaktan alakası yoktur" dedi. Erdoğan, Türk askerinin kampa Bağdat yönetiminin talebi üzerine gittiğini hatırlatarak, "Sormazlar mı? 1,5 yıl önce neredeydiniz? Şimdi kalkıyorsunuz böyle bir açıklamada bulunuyorsunuz?" diye sordu.

5. kez dede olan Erdoğan, torununun birinci adının dünürü Sadık Albayrak'ın isminden esinlenerek "Sadık" koyduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Ana vatanımız Türkmenistan’da gerçekten göğsümüzü kabartan işlere imza atılıyor. Aramızda önemli bir köprü olan iş adamlarımızı her platformda desteklemek niyetindeyiz. Aynı zamanda o ülkelerle ikili ilişkilerimizi ele alma fırsatı bulacağız.

Bugün torununuz oldu. Erdoğan ailesi için mutlu bir gün. Ne hissediyorsunuz?

Bu beşinci torunumuz, erkek ve gerek annesinin gerekse torunumuzun sağlık durumları gayet iyi. Adete bizi beklediler dün gece. Bosna Hersek devlet konseyi başkanlarını uğurladıktan sonra ayrıldık babası, şahsım ve anneannesi doğuma yetiştik. Sağlıklı bir doğum gerçekleşti. Adı Sadık oldu, ikinci adı konusunda istişareler devam ediyor.

Fırat'ın batısına güvenli bölge

Değerli arkadaşlar bölgenin hassasiyetleri çerçevesinde alınmış bir karar. Bu şu anda 15 gün olarak alınmış bir karar, 15 günden sonra ne getirir ne götürür bunu gelişmeler gösterecektir.

Türkmenistan'ın doğalgaz rezervi

Türkmenistan’la bu konu her zaman gündemimiz oldu, görüştük, görüşüyoruz. Bunları kendileriyle görüştükten sonra dönüşte de basın mensuplarımızla gerek hükümetimiz gerekse şahsım değerlendirme noktasında alacağız.

Sormazlar mı?

Irak üzerinde birçok adımlar var, operasyon var. O ülkenin hiçbirine benzemiyoruz, biz çok farklı bir ülkeyiz. Zira başta DAEŞ terör örgütü olmak üzere tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir yer Irak. Bu örgütler bizim için tehdit algısı oluşturmaktadır. Farklı ülkelerden oraya gelenlerin bu tehditlerle alakası yoktur.

Biz davete icabetle geldik diye söylüyorlar. Biz ülkemize yapılacak saldırıda merkezi yönetimin davetini mi bekleyeceğiz. Böyle bir lüksümüz yok. Irak Merkezi yönetimi teröre gerekli tedbiri alamıyorsa, biz alırız. Biz bu ifadeyi yeni kullanmıyoruz. Başbakanlığım döneminde de bunları hep konuştuk.

“Ya siz bu tedbirleri alın, yoksa biz almak durumunda kalacağız.” Defalarca bunları söyledik. Şu andaki gelişmelerle de, DAEŞ’in Irak’ta gerçekleştirmiş olduğu işgal, bu işgale karşı merkezi yönetim herhangi bir şey yapamamıştır. Bize 2014 yılı sonunda sayın Haydar Abadi’nin talebi üzerine askerimizi gönderdik ve şu an Başika kampının kurulmasından bu yana 1,5 yıl zaman geçti.

Sormazlar mı? 1,5 yıl önce neredeydiniz? Şimdi kalkıyorsunuz böyle bir açıklamada bulunuyorsunuz. Biz dün gerek Dışişleri Müsteşarı, MİT Müsteşarını merkezi yönetime gönderdik ve görüşmelerle ilgili olarak gerek başbakan gerek iki müsteşarla görüştük. Biz bu işin yani şu anda askerimizi geri çekmek gibi söz konusu olamaz, oradaki eğitim verme sürecini kararlı bir şekilde devam edeceğiz. Orada bulunmamız, askeri bulundurmak amaçlı değil. Eğitim veren subayların korumasına yönelik ayrıca bir takviye oldu. Açıklanan rakamlar uçuktur. Asker sayısı ile yakından uzaktan alakası yoktur. Ve şu anda da bu açıklamayı öyle zannediyorum ki hükümet de yaptı. Irak Merkezi Yönetimiyle de bu mutabakatla dönmüş oldular.

Bugün dede oldu

Erdoğan, basın toplantısının ardından Türkmenistan'a hareket edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Esra Albayrak'la Enerji Bakanı olan damadı Berat Albayrak'ın çocuğu olması nedeniyle Haliç Kongre Merkezi'ndeki "Uydu, Uzay ve Teknoloji Günleri" açılış törenine katılmaktan vazgeçmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beşinci kez dede olmuştu.