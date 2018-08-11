Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'de bayağı dolar var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, memleketi Rize'de halka seslendi. Erdoğan, cebindeki doları yere atan bir vatandaşa gülerek, "Bana bak sahte mi, hakiki mi?" diye sordu, ardından, "Türkiye'de bayağı dolar var" dedi.

Öte yandan ABD ile Türkiye arasındaki krize ilişkin açıklamada bulunan Erdoğan, "ABD stratejik ortağı olan 81 milyonluk Türkiye'ye sırtını dönüyorsa kusura bakmasın; bir tane papaza değişiyorsa kusura bakmasın; Amerika bizleri rahatsız etmiştir, üzmüştür" diye konuştu.

"Yeni bir Türkiye kuruyoruz. Bu bize nasip oldu. Tarih 24 Haziran'ı böyle yazacak" diyen Erdoğan, ABD'yi rotesto eden sloganlar üzerine konuşmasına şöyle devam etti:

"Hiç kafaya takmıyorum. ABD stratejik ortağını bir papza değişiyorsa kusura bakmasın. Tehditle bizi bir yere çekmeye çalışan kusura bakmasın. Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz bir hukuk devletiyiz. Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var. Türkiye'de bayağı dolar var. ABD'den İHA istedik vermediler, şimdi silahlı İHA üretiyoruz, kendi SİHA'mız var."

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:

"ABD ile ilgili nidalar üzerine… Hiç kafaya takmıyorum. ABD NATO müttefiği stratejik ortağını bir papaza değişiyorsa kusura bakmasın. Tehditle bizi bir yere çekmeye çalışan kusura bakmasın. Türkiye'ye tehdit sökmez. Biz bir hukuk devletiyiz. Hukuk devleti olarak da hukukun dışına asla çıkmayız.

"Onların doları varsa bizim de Allah'ımız var.

"ABD'den insansız hava aracı (İHA) istedik, vermediler; şimdi silahlı İHA üretiyoruz, kendi SİHA'mız var.

"Bütün sanayi sektörlerinde üreten bir Türkiye var. Daha çok üreteceğiz, daha çok kazanacağız, hiç endişe etmeyin.

"Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, dış politikada çok daha iyi şeyler olacak, hiç merak etmeyin."