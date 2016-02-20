Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her yerde gerekli gördüğümüz operasyonu yapma yetkimiz var!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul'da ''UNESCO gastronomi kenti Gaziantep'' için düzenlenen programda konuşuyor. Erdoğan, Ankara saldırısıyla ilgili görüşlerinin yanı sıra, televizyonlarda yayınlanan yarışma programlarıyla ilgili önerilerde de bulundu. Cumhurbaşkanı, ''Ninelerimizin torunlarına geleneksel yemekleri öğrettiği programlar yapılsa inanıyorum ki, oldukça ilgi çeker'' dedi. Türkiye'nin dünyadaki en güvenli ülkelerden biri olduğunu öne süren Cumhurbaşkanı, ''Her yerde gerekli gördüğümüz operasyonu yapma yetkimiz var'' ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Bölgede kendi varlıklarını izah edemeyenler, Türkiye’nin can güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlara saygı duymak zorundadır. Savunma halindeyken karşımıza kim çıkarsa çıksın, onu terörist kabul eder, öyle davranırız. Terörün kendi gündemini dayatarak bizi esir almasına izin vermeyeceğiz. Bugün burada ülkemiz için önemli gerçekten gurur verici bir gelişmeyi kutlamak için bir aradayız.

Avrupa’nın o dev ülkeleri, ülkelerine 5 bin kişiyi kabul edemezken benim Gaziantep’imin 300 bin kişiyi şehrine alması her türlü takdirin üstündedir. STK’ların şehirdeki kardeşlerine sahip çıkması dışında, sınırlarımızın ötesinde çok önemli hizmetler gerçekleştirdiğini biliyorum. Gaziantep’imizi ayrıca tebrik ediyorum. Ülkemizin 81 vilayetinden sadece biri olan Gaziantep’in onda biri düzeyinde mülteci akınına maruz kalan ülkelerin halini düşündükçe “Türkiye büyük bir ülke” diyorum.