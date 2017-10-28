Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye artık gücünün bilincinde bir ülkedir; birileri de kudurmuş durumda

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin büyümeye devam edeceğini belirterek, "Türk milletinin, yeniden gerçek gücünün ve sınırlarının farkına varması karşısında adeta birileri de kudurmuş durumdalar. Türkiye artık gücünün, imkanlarının, yapabileceklerinin bilincinde bir ülkedir" dedi.

"Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleri ile elele verip bizi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar" diyen "Türkiye'ye Irak'ta Suriye'de Afrika'da Kafkaslar'da ne işin var diyenlere sormak lazım. Sizin buralarda ne işiniz var?" ifadesini kullandı.

Konya Mevlana Meydanı'ndaki toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

Konya referandumda örnek oldu. Önümüzde yeni bir hedef var. Konya’dan 2019 seçimlerinde tüm Türkiye’ye yine örnek olacak bir netice bekliyoruz. Bunun için hep birlikte çalışmalıyız. Güney sınırlarından ekonomisine kadar üzerimizde oynanan oyunları ancak bu şekilde bozabiliriz.

Hep birlikte bir olacağız ki, o senaryoları yırtıp atacağız. Bunun Çanakkale’de, Kurtuluş Savaşı’nda, 15 Temmuz’da yaptık. Önümüzdeki süreçte de aynı kararlılığı ortaya koyup ülkemizi aydınlık geleceğe taşıyacağız.

Bugün burada 1.5 milyar liralık toplu açılışı yapıyoruz. Bu açılışta eğitimden spora kadar bir çok önemli tesis var. Bu tesislerin inşasında yer alan mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum.

Şehir büyüdükçe trafik konusunda sıkıntılar artmaya başladı. Yapılması gerekenlerin hepsinin farkındayız. Cumhurbaşkanı ve kardeşiniz olarak tüm yatırımların takipçisi olacağım. Yarın Cumhuriyetimizin 94. yıl dönümünü kutlayacağız. Türkiye bir asra yaklaşan Cumhuriyet tarihi boyunca asla küçümsenemeyecek bir şekilde bu durumlara gelmiştir. Koskoca bir devlet ve medeniyet birikimimiz vardır. Vatanımız olan Anadolu'ya sıkı sıkı sarılacağız.

Kazanabileceğimiz halde kaybettiklerimizin muhasebesini yapıyoruz, yapacağız. Bizim yönümüz daima geleceğe dönük olmalıdır. Bununla birlikte geçmişinizi de çok iyi bilmeniz gerekir. Tek parti döneminin en büyük kötülüğü tarihimizi 1923 yılından başlatmış olmasıdır. Onun öncesinde koskoca bir devlet birikimimiz vardı. Bugün Karadeniz'den Hint Okyanusuna kadar her yerde hüsnü kabulle karşılaşıyorsak sebebi budur.

Geçtiğimiz hafta Sırbistan'a gittim ve gece geç bir saatte bizi kaşıladılar, aynı şekilde uğurladılar. Orada Novi Pazar'a gittik. Oradaki o coşku ilgi alaka unutulur gibi değildi. Neden? Yıllarca bizi bu gerçeklerden uzak tuttular. Tuna Nehrinin yamaçlarına çıktık. Oradaki Sırp vatandaşlar bizi çok farklı bir şekilde karşıladılar. Hep söylemez miydik? Tuna nehri akmam diyor... Bunlarla büyümedik mi biz?

"2023 hedefine ulaşmamızda kim engel olabilir"

Türk milletinin yeniden gücünün farkına varmış olmasına adeta birileri kudurmuş durumda. Türk milleti kardeşleri ile birlikte yeniden kurulan dünyada hakettiği yeri almanın kararlılığı içindedir. Kadınıyla erkeğiyle bu kararlılığı ortaya koymamız lazım. 2023 hedeflerimize ulaşmamıza kim engel olabilir?

Bu milletin hizmetkarı olmak bizler için iftihar vesilesidir. Allah'ın izniyle Türkiye'nin de Türk milletinin de sırtını kimse yere getiremez. Türkiye'nin bu yükselişinden rahatsız olanlar terör örgütleri ile elele verip bizi biçtikleri dar gömleğe sığdırmaya çalışıyorlar. Türkiye'ye Irak'ta Suriye'de Afrika'da Kafkaslar'da ne işin var diyenlere sormak lazım. Sizin buralarda ne işiniz var?

Bunların derdi yok. Biz dertliyiz, biz buralardayız. Bir kadın izledim televizyonda. 4 yaşındaki bir yavruya boynuna ipi geçirmiş yerde çekiyor. Böyle ana olabilir mi? İşte biz onlara anında müdahale etmek durumundayız. Oralarda ailesinin ve ülkesinin geleceği için endişe duyan her kardeşimizle çare aramak bizim görevimizdir. Oradan havan topları atacaklar, benim şehidim olacak, sonra burada ne işin var diyecek. Yok öyle şey... Kendi vatandaşlarının güvenliği uğruna dünyayı ateşe boğanlar iş bizim güvenliğimize gelince bir anda kavramları tanımları sınırları değiştirebilirler. Demokrasi onlara başka bize başka işliyor.