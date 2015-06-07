Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye alışılmışın üstünde bir süreci yaşıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 7 Haziran genel seçimleri için İstanbul Üsküdar'da Saffet Çebi İlköğretim Okulu'nda oyunu kullandı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Erdoğan, "Türkiye alışılmışın üstünde bir süreci yaşıyor. Seçim, bir istikrar ve güven işareti veriyor. Katılımın yüksek olduğu bilgilerini aldım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Öncelikle ülkemiz için hayırlı olsun. İstikrarın ülkemiz için büyük faydaları olacak. Sandıklara katılımın güçlü olduğu bilgisini alıyoruz. Ben milletimize teşekkür ediyorum. Herhangi bir sıkıntı olmadan bu işin atlatılması demokrasimizi için önemli olacak. Tüm sandık görevlileri arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim."