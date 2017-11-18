Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzon'da

Muhammet KAÇAR-Fatih TURAN-Osman ŞİŞKO-Aytekin KALENDER/TRABZON, (DHA) - CUMHURBAŞKANI ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Rize, Bayburt ve Gümüşhane\'deki kongrelerine katılmak için Trabzon\'a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 21.40 sıralarında Rize, Gümüşhane ve Bayburt\'ta düzenlenecek olan İl kongreleri için \'Ana\' uçağıyla Trabzon\'a geldi. Havalimanında kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Erdoğan otobüse çıkarak bir konuşma yaptı.

Konuşmasında \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Bildiğiniz gibi yarın Rize il kongremizi yapıp, bazı yatırımları gezeceğim. Ondan sonra Bayburt ve Gümüşhane\'ye gideceğim. Ondan sonra da Ankara\'ya döneceğim. Ama Maçka\'da eğer müsaitseler Erenimizin ailesini de ziyaret edeceğim” dedi.

\'TRABZON FARKLI BİR DERS VERECEK\'

Konuşması sırasında kalabalıktan bir vatandaşın sigara içtiğini gören Cumhurbaşakın Erdoğan, “Sigarayı bırak da sigara yakışmıyor onu at da” ifadelerini kullandı. Önlerindeki 2019 seçimlerinin olduğunu hatırlatan Erdoğan şöyle konuştu:

“Büyükşehirlere geçtiğimizde Trabzon il kongresine geleceğim. Ve Trabzon il kongresinde siz, hemşerilerimizle bir arada olacağız. O zaman farklı bir heyecanı yaşatacağız. Artık önümüzde 2019 Mart\'ı ve Kasım\'ı var. Hep beraber gerek Mart, gerekse Kasım seçimlerine çok güçlü bir şekilde hazırlamamız lazım. Ben inanıyorum ki Trabzon bu defa çok farklı bir ders verecek. Trabzon’un bir özelliği var. Hep tek bayrak, tek millet, tek vatan oldu. Bölücüler Trabzon’a giremedi. Bayrağımıza leke sürmek isteyenler, Trabzon’a giremedi. Yok \'paralelmiş, oymuş, buymuş\' diyenler, Trabzon’a giremedi. Bizim Rabia\'mız var. Bunu anlamayanlar da olabilir. Varsın anlamasınlar.\"

Konuşmasının ardından Erdoğan, helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize\'nin Güneysu İlçesi\'ne gitti.

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