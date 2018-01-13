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Cumhurbaşkanı Erdoğan torunlarına hediye etmek istemişti; o aslanlar Gaziantep'te

Yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiği belirtildi

13 Ocak 2018 18:03

Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a hediye edilen 2'si dişi 4 yavru aslan, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aslanları torunlarına hediye etmek istemiş, ancak damadı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "tehlikeli" olabileceğini belirterek aslanları kabul etmemişti.

TIKLAYIN - Erdoğan: Torunlarıma aslan hediye etmek istedim, Berat Bey "Tehlikeli olur" dedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in hediye ettiği 12- 18 aylık yavru aslanlar, 2 gün önce Gaziantep'e getirildi. Bakımlarının yapılması ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi’ndeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi. 

İsimlerini  Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi

Program nedeniyle Hayvanat Bahçesi girişleri gün boyunca ücretsiz hale getirildi. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 'Reis'in aslanları' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini söyledi. Aslanların alışma süreci boyunca diğer aslanlardan ayrı tutulacağı belirtildi.
 

 

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