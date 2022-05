Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat'ta çiftçilerle buluştu: Ramazanda istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza eti, kıymayı, kuşbaşını verelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokat programında buluştuğu çiftçilerle buluştu. Erdoğan, "Tarımın bittiğini, çiftçilerin perişan olduğunu söylüyorlar. Tarıma ve hayvancılığa en fazla destek bizim dönemimizde verildi. Çiftçilerimize geçtiğimiz yılda bugünün rakamlarıyla 470 milyar lira destek ödemesi yaptık." ifadelerini kullandı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu yıl için 25,8 milyar lira tanımlanan tarımsal destek bütçesini yükselttik. Bu rakamlar çok çok önemli. Sizlerin gayretli çalışması sayesinde sebze ve meyve üretiminde Avrupa'da 1. sıradayız. Son 20 yılda oluşturduğumuz altyapı sayesinde yüzde 140 olan bir ülke haline geldik. Topraklarımızın verimini artırmak için hükümetimiz döneminde su yatırımı yapmak üzere 980 tesisi hizmete aldık. Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısını 2'ye katladık. Bu yatırımlar neticesinde 20 milyon dekar araziyi sulamaya açtık. Çiftçilerimize yıllık 60 milyar lira ilave artış sağladık. Son 20 yılda yaklaşık 6 milyar fidanı toprakla buluşturduk.

Orman varlığını artıran ülkeler arasında ise Avrupa'da 1. sırada dünyada 6. sıradayız. İspat bu, laf olsun diye söylemiyoruz. Tabii bunlar bazılarının işine gelmiyor. Kuraklık, savaş, bölgesel krizleri bahane ederek milleti sıkıntıya sokmaya çalışıyorlar. Türkiye'nin en önemli gıda tedarikçisi olduğunu bildiği halde milletimizi yanıltmaya çalışmaya çalışıyorlar."



"Son dönemde de ayçiçek yağında bunu yaptılar. Rusya-Ukrayna savaşının sonuçları bizi etkilemiştir. Ama bu sofrada değil ithalatta olacaktır. Ülkemizin savaşan iki tarafla da dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen tedariki kesmeyeceğini ümit ediyoruz. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizde 20 bin ton yağlık ayçiçeği 30 bin ton mısır üretimi için sözleşme imzalandı. Yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır. Toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir. Rusya-Ukrayna savaşı esnasında burada gerek Putin, gerekse Zelenski ile yaptığımız görüşmelerde bizim 50'ye yakın gemimiz bölgedeydi.

Gıda sektörümüz Kazakistan, Amerika, Kanada olmak üzere diğer alternatif tedarik kaynakları ile ilgili arayışlarını sürdürmektedir. Ülkemizin savaşan her iki tarafla da sürdürdüğü dengeli ilişkilerin bu bölgeden gelen ürün tedarikini tamamen kesmeyeceğini de ümit ediyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ayçiçeği üretiminin destekleneceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı;

"Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Tarım Kredi Kooperatiflerimiz ayçiçeği ve mısır ekimiyle ilgili gereken tedbirleri alıyoruz. Sadece Tokat özelinde üreticilerimizle 20 bin ton yağlık ayçiçeği ve 30 bin ton dane mısır için sözleşmeli üretim yapılması planlandı. 35 bin dekar alana yapılmak üzere 18 ton yağlık ayçiçeği tohumunun yüzde 75'i hibeli olarak dağıtılacaktır.

Böylece Tokat’taki yağlık ayçiçeği ve mısır üretimi toplamda 12 milyon liralık üretim desteği sağlanacaktır. Çiftçilerimizden ülkemizde ekilmedik tek karış yer bırakmayacak şekilde üretime yönelmelerini istiyoruz.

Hem kendi gıda sektörümüzün ihtiyacının karşılanması hem de Avrupa piyasasında ortaya çıkması muhtemel boşluğun doldurulması bakımından üretimimizi artırmamız hayati öneme sahiptir."

"Kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim"

Tuğba Ezmeci isimli bir kadının, hayvancılık alanında çalıştığını ve bu işi bırakmak istemediğini söylemesi üzerine Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin et hayvancılığında hayvan arayışında olduğuna değindi. Erdoğan, "Hayvanlarınızı hemen alır. Şu anda Uruguay'dan hayvan getirmeye çalışıyoruz. Halbuki burada var" dedi.

Salondakilere et hayvancılığında kaç kişinin besicilik yaptığını soran Erdoğan, "Et noktasında iyi bir noktada ise biz hemen Tokat'tan Vahit Bey bu işin içine girelim. Şu anda çünkü kırmızı ette, et hayvancılığında ihtiyacımız var. Niçin Uruguay'dan alalım. Biz kendi ülkemizdeki hayvanları almak suretiyle bu işi bitirelim. Biz süt değil et hayvancılığında alalım ki çiftçimizi de bu noktada rahatlatalım. O da damızlık noktasında da yetiştirmeye devam etsin" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Kirişçi'ye kampanyayı Tokat'ta yaygınlaştırması ve hemen adım atılması talimatı verdi. Kirişci'nin "Efendim, karkas fiyatları..." şeklindeki ifadeleri üzerine Erdoğan, "Sen karkası markası bırak. Önce benim kendi vatandaşımdan, çiftçimden aldığım hayvan benim için en karlı hayvandır" dedi.

Erdoğan'ın "Vermem diyen var mı?" sorusuna salonda bulunanlar hayvanlarını verebileceklerini söyledi, bazı çiftiler de "Hibe ederiz" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da hibeye gerek olmadığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Ramazanda istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim"

"Uygun fiyatla, Vahit Bey bu konularda güvenilir bir dava arkadaşımdır. Hiçbir zaman vatandaşımızı dara düşürmez. En uygun imkanlarla vatandaşımızdan biz bu hayvanları alırız, süratle de Tarım Kredi olarak bunları piyasaya süreriz. Ramazan geldi, Ramazanımızda da istiyoruz ki ucuz fiyatla vatandaşımıza Et Süt Kurumunda falan eti, kıymayı, kuşbaşını verelim."