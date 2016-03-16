Erdoğan: Paralel yapıyı büyük ölçüde işlevsiz hale getirdik, kalan tortuları da kısa sürede temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Paralel devlet yapılanması bu devletin potansiyelini, enerjisini bir sülük gibi emiyorParalel yapıyı büyük ölçüde işlevsiz hale getirdik, kalan tortuları da kısa sürede temizleyeceğiz" dedi.

Erdoğan, "Terör örgütlerinin elindeki silahlarda Batı'yı görüyoruz. Açıklamalar bizi ikna etmiyor. Silahlar aynen orada. Ofisler oradalar açılıyor. Terör örgütünün temsilcileri oralarda beslenmiyor, bunlara yataklık yapıyor Batı dünyası. Filanca örgütü terör örgütü ilan etmek benim için geçerli değil. Onlara karşı ne türlü mücadele veriyorsunuz?" diye sordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sözcü ve Özgür Gündem'in dünkü (15 Mart 2016) nüshalarınıdaki "Başkanlığın batsın" başlığıyla ilgili olarak, "Aydın müsveddelerinin bu olaylara nasıl yaklaştığını gördünüz değil mi? Bazı paçavraların attığı başlıkları gördünüz değil mi? Atıyor başlığı, batsın senin başkanlığın bilmem ne... Bizim böyle bir derdimiz yok ya... Sizin derdiniz bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Ama parçalayamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, bunu böldürtmeyeceksiniz" diye konuştu.

Arnavutluk İşkodra Şeyh Şamia Lisesi ve restorasyonu tamamlanan Kosova Emin Paşa Camii açılışları ile bilahare açılışı yapılacak projelerin tanıtım töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları özetle şöyle:

"TİKA'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum.

Bugün Türkiye, kalkınma yardımlarında dünyada ilk sıralarda yer alıyorsa bunda TİKA’nın çok büyük katkısı vardır. Biz yıllarca yaptığımız yardımların hesabını dahi yapmadık. Allah rızası için mazlumlara, mağdurlara el uzatmak olarak görüyoruz.

2014 yılında devlet kurumlarıyla, STK kurumlarıyla, özel sektör temsilcileriyle, 6,5 milyar dolar kalkınma yardımı yapan bir ülke olduğumuzu görüyoruz. 2,5 milyardan fazlası yurt dışına yaptığımız yardımlardan oluşuyor. Suriye’den gelen misafirlerimize yaptığımız harcamalar bunun dışındadır. 2013’te Amerika ve İngiltere’nin ardından üçüncü sıradayız. 2014’te Amerika’nın ardından ikinci sıraya çıktık. Milli gelire göre değerlendirildiğinde birinci sıradayız.

TİKA’nın yardımları ağırlıklı olarak eğitim, sağlık, içme ve kullanma suyu alanlarında yoğunlaşıyor. TİKA dünyanın dört bir yanında milyonlarca insanın gönlünde taht kurdu, kurmaya devam ediyor. TİKA’nın elini değdiği projelerin her biri, ayrı bir anlama, öneme sahiptir. Hani ben, Türk tipi başkanlık, Türk tipi kadın hakları diyorum ya; TİKA’nın yardımlarıyla Türk tipi kalkınma yardımı anlayışını görüyorum.

Paralel devlet yapılanması bu devletin potansiyelini, enerjisini bir sülük gibi emiyor. Türkiye’de bu örgütü büyük halde işlevsiz hale getirdik, kalan tortularını da kısa sürede temizleyeceğiz.

‘Filanca örgütü terör örgütü ilan etmek benim için geçerli değil...’

Suriye'deki Kürt kardeşlerimizin büyük bölümü rejimin ve onu destekleyen güçlerin zulmüne karşı direniyorlar. Terör örgütlerinin elindeki silahlarda Batı'yı görüyoruz. Açıklamalar bizi ikna etmiyor. Silahlar aynen orada. Ofisler oradalar açılıyor. Terör örgütünün temsilcileri oralarda beslenmiyor, bunlara yataklık yapıyor Batı dünyası. Filanca örgütü terör örgütü ilan etmek benim için geçerli değil. Onlara karşı ne türlü mücadele veriyorsunuz. Bunları Türkiye'ye teslim ediyor musunuz? Bunlar parasal kaynakları nereden buluyor? Bunları biz biliyoruz. Kendilerine teslim ettik ama bir ses yok. Bunların yaptıkları 'baban öldü, başınız sağ olsun'. Bunun ben ne yapayım?

Yazıyorlar... Erdoğan giderse istikrar gelir...

Kandil’in tepesinde de aynı sözler. Ancak Erdoğan giderse Türkiye’ye istikrar gelirmiş... Ne kadar da Türkiye’yi düşünüyorlar... Yazarlar yazıyor... Erdoğan giderse istikrar gelir. Erdoğan geldiği zaman Türkiye’nin hali neydi, bugün Türkiye’nin hali ne? 2002’nin Türkiye’si ortada... Delikli kuruşa muhtaç olan bir Türkiye’yi devraldık. Bunlar Kandil’in ağzıyla konuşuyorlar. Bunların birbirinden farkı yok. Ülkemizde ve coğrafyamızda verdiğimiz mücadele adeta yeni bir kurtuluş mücadelesidir.

Erdoğan'dan "Batsın senin başkanlığın" manşeti atan Sözcü ve Özgür Gündem'e: Paçavralar!

Aydın müsveddelerinin bu olaylara nasıl yaklaştığını gördünüz değil mi? Bazı paçavraların attığı başlıkları gördünüz değil mi? Atıyor başlığı, batsın senin başkanlığın bilmem ne... Bizim böyle bir derdimiz yok ya... Sizin derdiniz bu ülkeyi bölmek, parçalamak. Ama parçalayamayacaksınız, bölemeyeceksiniz, bunu böldürtmeyeceksiniz. "