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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN THY-BOEİNG İMZA TÖRENİNE KATILDI  

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türk Hava Yolları(THY),'nın Boeing'e sipariş ettiği 40 uçaklık imza töreni'ne katıldı

22 Eylül 2017 08:27

Haber-Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Türk Hava Yolları(THY),\'nın Boeing\'e sipariş ettiği 40 uçaklık imza töreni\'ne katıldı. 
THY ile  Boeing arasında Dreamliner 787-900 uçak tipi alım anlaşması imzalandı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Boeing Başkan Yardımcısı tarafından yapılan anlaşma töreni Hard of New York\'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın katılımıyla yapıldı.
 
THY Basın Müşaviri Yahya Üstün\'ün resmi internet sitesinde imza töreni videosunu paylaştı. Erdoğan imza töreni ardından tarafları alkışlarken Aycı\'ya imzaladığı dosyayı değiştirmesi söyledi. Ardından iki tarafında elini sıktı. Daha sonra Erdoğan Aycı\'ya törende kullandığı kalemleri unutmamasını hatırlattı.
 
Edilinen bilgiye göre THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve ekibi tarafından Boeing ile yürütülen görüşmeler esnasında, siparişler kapsamında Türkiye\'de üretilecek 1 milyar dolar değerinde yan sanayi iş hacminin özellikle değerlendirildiği ve bu konu üzerinde durulduğu öğrenildi.


 

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